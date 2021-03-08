В ночь на 8 марта неизвестные повредили скамейки в сквере «Обувщик» на пересечении улиц Космонавтов и Винграновского в Ингульском раине Николаева.
Об этом сообщил депутат Николаевского городского совета Максим Коваленко на странице в Facebook.
— Кто-то захотел сегодня поздравить женщин с 8 марта. Я сейчас нахожусь в сквере «Обувщик», вы можете увидеть лавочки, которые сегодня ночью кто-то выломал, открутил, спилил, — рассказал депутат.
Также он добавил, что установил скамейки за свои деньги, отметив, что возможно кто-то ему мстит за то, что он выступил против застройки сквера в районе автовокзала.
— Вы причиняете вред не мне, а вред скверу, жителям. Зачем это нужно делать? Я надеюсь, что вместе с Ингульской администрацией мы в кратчайшие сроки восстановим здесь скамейки, — отметил депутат, добавив, что будет обращаться в полцию.
Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 6 марта, в Николаеве начали устанавливать забор на территории зеленой зоны расположенной неподалеку от здания автовокзала. Рабочие выкопали отверстия в земле, залили их цементом и установили в них основания будущего забора.
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В ночь на 8 марта неизвестные повредили скамейки в сквере «Обувщик» на пересечении улиц Космонавтов и Винграновского в Ингульском раине Николаева.
Об этом сообщил депутат Николаевского городского совета Максим Коваленко на странице в Facebook.
— Кто-то захотел сегодня поздравить женщин с 8 марта. Я сейчас нахожусь в сквере «Обувщик», вы можете увидеть лавочки, которые сегодня ночью кто-то выломал, открутил, спилил, — рассказал депутат.
Также он добавил, что установил скамейки за свои деньги, отметив, что возможно кто-то ему мстит за то, что он выступил против застройки сквера в районе автовокзала.
— Вы причиняете вред не мне, а вред скверу, жителям. Зачем это нужно делать? Я надеюсь, что вместе с Ингульской администрацией мы в кратчайшие сроки восстановим здесь скамейки, — отметил депутат, добавив, что будет обращаться в полцию.
Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 6 марта, в Николаеве начали устанавливать забор на территории зеленой зоны расположенной неподалеку от здания автовокзала. Рабочие выкопали отверстия в земле, залили их цементом и установили в них основания будущего забора.