Двух пострадавших в ДТП в Польше граждан Украины отказывались лечить в польских клиниках из-за отсутствия страховки.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина 24» Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, пишет «Интерфакс-Украина».

— У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом, — отметил дипломат.

По словам Василия Павлюка, лечение пострадавших будет оплачено.

Как сообщалось, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска «Корчева-Краковец» автобус «Познань-Херсон» (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек и 35 человек госпитализированы в лечебные учреждения. При содействии консулов 24 человека отправили в Украину.

Состоянием на утро вторника в больницах Польши находится 24 украинца, девять из них в тяжелом состоянии. Ситуация находится на контроле МИД Украины.