Специалисты управления налогового аудита ГНС совместно с работниками налоговой милиции проверили сеть автозаправочных станций «STATUS», расположенной в Николаеве. В ходе проверки были установлены факты отсутствия лицензий на право розничной торговли топливом и не учтенный подакцизный товар.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГНС в Николаевской области.

Отмечается, что к предпринимателю будут применены штрафные санкции, а топливо и оборудование на общую сумму 1 168 000 гривен было изъято, в соответствии с действующим законодательством.

«Напоминаем, что согласно нормам налогового законодательства Украины, субъекты хозяйственной деятельности, которые реализуют горючее через АЗС, должны иметь лицензии на право торговли горючим и кассовый аппарат», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники налоговой милиции в Николаевской области выявили факт незаконной реализации горюче-смазочных материалов без соответствующих лицензий.