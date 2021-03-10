Во вторник, 9 марта, по улице Озерная в Николаеве произошел пожар на открытой территории, в частности, горел камыш и мусор.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели 3 государственной пожарно спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в течение часа ликвидировали пожар на площади 500 м2.

Кроме этого вечером по проспекту Героев Украины пожарные ликвидировали пожар мусора на открытой территории площадью 10 м2.

В тот же день неравнодушные жители сообщили о пожаре камыша вблизи села Нечаянное Николаевского района. По указанному адресу было направлено дежурное отделение подразделения. По прибытию установлено, что существовало несколько очагов горения и огнем охвачена площадь в 1 гектар. В течение часа спасатели ликвидировали пожар.

Отмечается, что во всех случаях причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем со стороны неизвестных. При этом от ГСЧС всего работало 12 человек и 3 единицы техники.

Напомним, что 3 марта в парке «Лески» в Заводском районе Николаева произошел пожар на открытой местности.