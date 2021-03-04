Вчера, 3 марта, в парке «Лески» в Заводском районе Николаева произошел пожар на открытой местности.

Об этом пишет пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как сообщают спасатели, в результате неосторожного обращения с огнем на территории парка по улице Индустриальной горел камыш и мусор.

Кроме того, в тот же день на улице Силикатной микрорайона Матвеевка Центрального района города воспламенилась сухая трава.

По информации ГСЧС, общая площадь огня составила 1000 квадратных метров. Пожары ликвидировали сотрудники 1, 3 государственных пожарно-спасательных частей.

Напомним, 28 февраля в Новоодесском районе на большой площади загорелся камыш, ориентировочная площадь пожара составила 3 гектара.

По состоянию на 17:00 того же дня спасатели несколько раз «отбивали» огонь от жилого сектора и лесного массива, которые находились возле очага возгорания.