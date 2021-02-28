По состоянию на 17:00 спасатели несколько раз «отбивали» огонь от жилого сектора и лесного массива возле села Новопетровка.

Об этом пишут на странице ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

Как отмечалось ранее, сегодня днем, 28 февраля, на пункт связи 21 ГПСЧ поступило сообщение о возгорании камыша в Новоодесском районе на ориентировочной площади 3 гектара.

По состоянию на 17:00, из-за отсутствия возможности подъезда и порывистого ветра спасатели несколько раз, с помощью водяного пожарного ствола, тушили единичные очаги возгорания, которые могли распространиться на лесной массив и жилой сектор рядом.

По информации ГСЧС, по состоянию на 17:00 еще оставались места горения камыша. Ситуация контролируется спасателями.

Напомним, в Баштанском районе, что на Николаевщине, сегодня загорелся сеновал — огонь уничтожил 15 тонн сена.