Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило новые подозрения бывшему руководству «ПриватБанка». Топ-менеджмент подозревают в растрате 8,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что детективы сообщили о подозрении в растрате 8,2 миллиарда гривен бывшим главе правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций «ПриватБанка».

По данным следствия, перед самой национализацией в декабре 2016 года глава правления Александр Дубилет распорядился перевести 314,9 миллиона долларов с корреспондентского счета в одном из европейских банков в качестве погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия фактической растраты средств «ПриватБанка» и придания вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Указанная схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента «ПриватБанка», который разоблачили детективы НАБУ. Первый касался схемы по выводу почти 140 миллионов гривен через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.

Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: бывший глава правления «ПриватБанка», два его заместителя и два руководителя департаментов. Экс-руководитель «ПриватБанка» является подозреваемым в обоих эпизодах.

На имущество подозреваемых пока наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба. Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия. Следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и некоторых членов его семьи.

Также в декабре 2020 года прокуроры США выдвинули новые обвинения против экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штате Огайо.

Также Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского «в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел», и в их отмывании в США. Возбудили соответствующее дело.