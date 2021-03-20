В Николаеве правоохранители выясняют обстоятельства, при которых местная жительница получила огнестрельное ранение.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сегодня, 20 марта, около 17:00 по спецлинии 102 от медиков поступило сообщение о госпитализации жительницы Николаева с огнестрельным ранением грудной клетки.

Событие произошло по месту жительства пострадавшей. 28-летняя женщина успела сказать врачам, что выстрелила сама в себя.

На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции изъяла пистолет марки «ТТ» и гильзу калибра 9 мм, которые будут направлены на экспертизу. С целью установления всех обстоятельств ранения пострадавшей, причин и мотивов опрашиваются родственники женщины и возможные свидетели.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.

Ранее сообщалось, что 18 марта в ходе спецоперации в Николаеве полиция задержала 33-летнего таксиста по подозрению в убийстве женщины.

Напомним, 14 марта собственница квартиры в Николаеве обнаружила тело 37-летней женщины, которая арендовала у нее жилье. Как оказалось, женщину застрелили в голову.