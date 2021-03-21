С начала суток воскресенья, 21 марта, российские наемники на Донбассе режим тишины не нарушали. За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов, погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«По состоянию на 7:00 утра 21 марта, обстрелов не зафиксировано», – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

За прошедшие сутки, 20 марта, в районе проведения ООС было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное ранение и во время эвакуации в медицинское учреждение скончался. На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

Отмечается, что российские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Южное, Шумы и Водяное Донецкой области с применением запрещенного минскими договоренностями вооружение с целью создания информационных поводов для населения временно оккупированных территорий и дискредитации украинской стороны.

«Все обстрелы были прицельными и велись с целью нанесения потерь подразделениям ВСУ», – сказано в сводке.

Также было зафиксировано проведение инженерных работ по расширению и обустройству новых оборонительных позиций у донецкого аэропорта в направлении позиций ООС.

Ранее сообщалось, что на двух объектах, расположенных на неподконтрольной территории Донецкой области, российско-оккупационные формирования концентрируют технику и личный состав.