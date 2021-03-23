Главное управления Госгеокадастра Николаевской области без согласования с Мигиевским сельским советом Первомайского района передало в частную собственность земельный участок площадью 22,8115 га.

Об этом сообщил народный депутат Украины Максим Дырдин на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что к нему обратился глава Мигиевского сельсовета, утверждая, что ГУ Госгеокадастра Николаевской области в нарушение Конституции и актов Кабинета министров передало указанный участок в частную собственность для ведения сельского хозяйства.

Максим Дырдин обращает внимание, что в похожих случаях, которые имели место в других громадах, региональный Госгеокадастр отказывал в отводе земельных участков без согласования с сельсоветом. Об этом свидетельствуют судебные решения Николаевского административного окружного суда.

Народный депутат направил обращение на имя министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, к руководству Госгеокадастра Украины с просьбой проверить деятельность ГУ Госгеокадастра в Николаевской области и принять неотложные меры.

Ранее сообщалось, что Управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Николаевской области будет ликвидировано.