В понедельник, 22 марта, в Николаеве ТОРовцы задержали вероятного закладчика.

Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Николаевской области.

Примерно в 14:00 полицейским роты ТОР на служебный планшет поступило сообщение, что на улице Театральной неизвестный мужчина, вероятно, прячет закладки.

Прибыв на место и отработав прилегающие территории, ТОРовцы обнаружили на улице Железнодорожной парня, похожего по ориентировке. Увидев полицейских, он начал заметно нервничать и не мог ответить на поставленные ему вопросы.

26-летний местный житель объяснил, что он имеет с собой свертки, в которых находятся наркотические вещества.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Следователи изъяли у задержанного 11 свертков с, вероятно, наркотическим веществом, которые находились в этикетках из-под конфет, а также колпачок с порошкообразным веществом неизвестного происхождения.