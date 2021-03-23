Гражданину, который разбивал окна в Офисе Президента, уже предъявлено подозрение. Готовится целый ряд обоснованных подозрений, каждое из которых будет подкреплено видеозаписью с указанием того, кто, в какой момент и, что сделал.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы «Свобода слова», информирует Департамент коммуникации МВД Украины.

— В субботу не пролилась ни одна капля крови, не поломалась ни одна кость, не разбилась ни одна голова. А здание Офиса Президента восстановят. Главное, что здоровье ни одного человека не потеряно. Провокаторы получат достойный, жесткий, законный ответ, — отметил Антон Геращенко.

По его словам, у организаторов и провокаторов этого митинга была простая задача — вызвать противодействие полиции, пролить кровь и получить в ответ применение силы со стороны правоохранителей.

— Организаторы и провокаторы запланировали проведение акции специально поздно вечером, в 19 часов, чтобы в темноте делать свои грязные дела. Они ожидали увидеть оцепление полиции. И дальше было бы следующее - полицейским бросали бы в лицо файеры, брызгали бы в них баллончиками со слезоточивым газом, били. Далее бы следовала реакция - примнение законной силы в отношении митингующих. В СМИ показывали бы, что президент снова окружает себя полицией, ограждаясь от народа. Мы показали общественности реальное лицо этих митингующих, кем они являются на самом деле, — отметил замминистра.

Он поблагодарил всех, кто мирно выражал свои права у Офиса Президента.

— Мы приветствуем это, но мы категорически не воспринимаем все те акты вандализма и насилия, которые были сделаны, — сказал Антон Геращенко.

Позже на своей странице в Facebook Антон Геращенко выложил видео, где видно, что митинг под Офисом Президента 20 марта не был мирной акцией и даже не планировался быть таковым.

Он подчеркнул, что организаторы акции хотели, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения со стражами порядка. Об этом свидетельствуют даже призывы в социальных сетях, которые содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие.

— Доказательством того, что митинг под ОП 20 марта с самого начала планировался не как мирная акция, а как драка с правоохранителями «для картинки» для определенных телеканалов — на видео, — написал замминистра. — Сотрудники полиции диалога были на акции и призвали кучку провокаторов к диалогу. Но попытки были тщетны ...Ибо задача, которую поставили перед собой организаторы митинга, была совсем другая - насилие и кровопролитие! Чем больше - тем лучше! Поэтому правоохранители отошли, для того чтобы предотвратить масштабное насилие. Именно благодаря этому ни один полицейский или митингующий и, даже провокатор не пострадал, — отметил Антон Геращенко.

Замминистра добавил, что после произошедшего украинское общество будет иметь полное представление о том, ради чего организаторы митинга планировали его именно в темное время суток с огромным количеством заранее купленной пиротехники, баллончиками с краской.

— Организаторам провокации очень не понравилась предыдущая акция, которая была две недели назад в дневное время и прошла мирно и спокойно. Им надо было прятать свои лица, чтобы драться, жечь глаза правоохранителям, брызгать им в лицо слезоточивый газ, плевать. Все те провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий — установлены и будут отвечать за свои поступки. Правоохранители уже начали вручать им процессуальные документы, последствиями которых станет ответственность. Как уголовная, так и административная, так и имущественная, за нанесенный ущерб народному, государственному имуществу. Уверен, что абсолютное большинство тех, кто пришел вечером 20 марта не разделяют той агрессии и вандализма, которые произошли, и понимают, что Ваши чистые намерения были сожалению использованы кучкой манипуляторов и провокаторов, — резюмировал Антон Геращенко.

Отметим, что согласно обнародованному замглавы МВД видео, в ближайшее время подозрения могут получить: Владислав Гранецкий-Стафийчук (задержан); Сергей Филимонов (глава гражданской организации «Гонор»); Вадим Адамов; Роман Ратушный (глава гражданской инициативы «Защитим Протасов яр»); Алексей Билковский (представитель гражданской организации «Гонор»); Олег Кабезский (представитель гражданской организации «Гонор»); Денис Мищенко.

Напомним, 20 марта у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, ее участники бросали в здание файеры и подожгли табличку «Президент Украины».

Также митингующие разбили стекло одной двери Офиса президента. Впоследствии полиция задержала одного из участников акции Владислава Сорда (Стафийчука). Ему инкриминируют ч. 4 статьи 296 (хулиганство), санкция предусматривает 3-7 лет лишения свободы. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что полицейские задержали человека, «который бил стекла в дверях Офиса президента».

Предварительно повреждения здания Офиса президента во время акции протеста 20 марта оцениваются в два миллиона гривен.