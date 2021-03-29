Бывший военнослужащий одной из воинских частей ВСУ подозревается в краже прибора ночного видения на полигоне в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Установлено, что бывший военнослужащий-контрактник, освободившись от прохождения военной службы, с целью присвоения военного имущества и его дальнейшей реализации тайно похитил и вывез за территорию военной части, которая на момент совершения преступления дислоцировалась на военном полигоне «Широкий Лан», прибор ночного видения водителя , стоимость которого составляет более 300 тысяч гривен.

Сейчас военное имущество изъято, назначены необходимые экспертизы, виновное лицо задержано.

Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления ч. 3 ст. 410 УК Украины.

Напомним, на Киевщине военные украли у армии топлива на 10 миллионов гривен, были задержаны трое подозреваемых.

Также в марте 2019 года в Донецкой области военнослужащий украл из части ряд боеприпасов и прятал их во дворе. Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, обнаружили тайник.