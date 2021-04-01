По состоянию на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 17 569 новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умер 421 человек, выздоровели — 9 602.
Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.
В сводке также указывается, что за сутки госпитализировали 5160 человек, выписали из больниц — 5 065.
Всего за сутки проведено 132 759 тестирований: методом ПЦР — 59803, методом ИФА — 22276.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.
Ситуация по регионам:
Киев —1150 случаев;
Винницкая область — 849 случаев;
Волынская область — 490 случаев;
Днепропетровская область — 974 случая;
Донецкая область — 484 случая;
Житомирская область —1037 случаев;
Закарпатская — 651 случай;
Запорожская область — 627 случаев;
Ивано-Франковская область — 458 случаев;
Киевская область — 962 случая;
Кировоградская область — 203 случая;
Луганская область — 232 случая;
Львовская область — 1141 случай;
Николаевская область — 327 случаев;
Одесская область — 1305 случаев;
Полтавская область — 812 случаев;
Ровенская область — 665 случаев;
Сумская область — 773 случая;
Тернопольская область —741 случай;
Харьковская область — 620 случаев;
Херсонская область — 269 случаев;
Хмельницкая область — 1142 случая;
Черкасская область — 605 случаев;
Черновицкая область — 442 случая;
Черниговская область — 610 случаев.
Напомним, ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил об отставании в два раза от плана вакцинации против коронавируса. Причиной он назвал «вопрос организации работы».
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По состоянию на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 17 569 новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умер 421 человек, выздоровели — 9 602.
Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.
В сводке также указывается, что за сутки госпитализировали 5160 человек, выписали из больниц — 5 065.
Всего за сутки проведено 132 759 тестирований: методом ПЦР — 59803, методом ИФА — 22276.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.
Ситуация по регионам:
Киев —1150 случаев;
Винницкая область — 849 случаев;
Волынская область — 490 случаев;
Днепропетровская область — 974 случая;
Донецкая область — 484 случая;
Житомирская область —1037 случаев;
Закарпатская — 651 случай;
Запорожская область — 627 случаев;
Ивано-Франковская область — 458 случаев;
Киевская область — 962 случая;
Кировоградская область — 203 случая;
Луганская область — 232 случая;
Львовская область — 1141 случай;
Николаевская область — 327 случаев;
Одесская область — 1305 случаев;
Полтавская область — 812 случаев;
Ровенская область — 665 случаев;
Сумская область — 773 случая;
Тернопольская область —741 случай;
Харьковская область — 620 случаев;
Херсонская область — 269 случаев;
Хмельницкая область — 1142 случая;
Черкасская область — 605 случаев;
Черновицкая область — 442 случая;
Черниговская область — 610 случаев.
Напомним, ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил об отставании в два раза от плана вакцинации против коронавируса. Причиной он назвал «вопрос организации работы».