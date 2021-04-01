По состоянию на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 17 569 новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умер 421 человек, выздоровели — 9 602.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

В сводке также указывается, что за сутки госпитализировали 5160 человек, выписали из больниц — 5 065.

Всего за сутки проведено 132 759 тестирований: методом ПЦР — 59803, методом ИФА — 22276.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

Ситуация по регионам:

Киев —1150 случаев;

Винницкая область — 849 случаев;

Волынская область — 490 случаев;

Днепропетровская область — 974 случая;

Донецкая область — 484 случая;

Житомирская область —1037 случаев;

Закарпатская — 651 случай;

Запорожская область — 627 случаев;

Ивано-Франковская область — 458 случаев;

Киевская область — 962 случая;

Кировоградская область — 203 случая;

Луганская область — 232 случая;

Львовская область — 1141 случай;

Николаевская область — 327 случаев;

Одесская область — 1305 случаев;

Полтавская область — 812 случаев;

Ровенская область — 665 случаев;

Сумская область — 773 случая;

Тернопольская область —741 случай;

Харьковская область — 620 случаев;

Херсонская область — 269 случаев;

Хмельницкая область — 1142 случая;

Черкасская область — 605 случаев;

Черновицкая область — 442 случая;

Черниговская область — 610 случаев.

Напомним, ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил об отставании в два раза от плана вакцинации против коронавируса. Причиной он назвал «вопрос организации работы».