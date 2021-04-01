Патрульная полиция Луганщины объявила специальную операцию «Сирена» для розыска и задержания злоумышленника, который применил гранату при попытке проверить его документы.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

«Сегодня утром в городе Рубежное наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива возле 7 микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Личный состав полиции Луганщины подняли по тревоге, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Установлено, что водитель — 39-летний местный житель, ранее был осужден за совершение аналогичного преступления к условному сроку наказания.

Ранее в Николаеве полицейские обезвредили мужчину, который забаррикадировался в квартире с боевой гранатой.