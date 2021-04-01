Мобильные роты, оснащенные новой российской техникой и современным оружием, вошли в состав так называемой "народной милиции ДНР" (самоназвание НВФ ОРДО).

Об этом говорится в репортаже одного из пропагандистов «республики», пишет Остров.

— На Донбассе «армии Народных Республик» готовятся к возможному возобновлению активных боевых действий. 30 марта комплексные занятия по боевой подготовке прошли в пятом отдельном отряде «Оплот» «Народной Милиции», в ходе которых впервые были продемонстрированы мобильные роты на пикапах «УАЗ Патриот», — пишет автор, подтверждая свои слова фотографиями. — Мобильные роты были сформированы в так называемой «армии ДНР» в этом году, по опыту войны в Карабахе, а также других современных конфликтов, — уточняет он.

Каждая машина оборудована турелью с возможностью ведения огня на 360 градусов, а также с высокими углами возвышения. На турелях установлены пулеметы «Утес», а также установки противотанковых управляемых ракет.

По его утверждению, занятия по подготовке российской техники и российского же оружия к боевым действиям на Донбассе посетил главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Автор репортажа выражает уверенность, что «количество тяжелого вооружения в мобильных группах на автомобильной технике будет в дальнейшем увеличиваться».

При этом он дает понять, что не только российские пулеметы и ПТУРы были завезены из России в последнее время.

— Мы же сегодня не видим, что еще спрятано под брезентом, кроме установленного на турелях вооружения, — интригует он.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны заявило о высокой угрозе вторжения РФ: оккупанты готовят целый комплекс диверсий и уловок, чтобы спровоцировать ВСУ на решительный ответ. После этого РФ начнет полномасштабное наступление на Востоке под эгидой «защиты российских граждан от притеснений».

Ранее сообщалось, что Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень допустимости боевых столкновений с возможного до потенциально неминуемого после методичного развертывания российских формирований вдоль границы Украины.