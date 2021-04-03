В субботу, 3 апреля, водитель Tesla в Николаеве наехал на патрульного, который остановил его за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.

Днем, 3 апреля, неподалеку от перекрестка с круговым движением по проспекту Богоявленскому наряд патрульных полицейских остановил автомобиль Tesla за нарушение правил дорожного движения.

По требованию полицейских 30-летний водитель остановился, но, когда патрульный подошел ближе машине и начал разговор, водитель резко тронулся с места, наехав колесом полицейскому на ногу. Врачи диагностировали у пострадавшего патрульного перелом.

Остановил правонарушителя другой экипаж через несколько кварталов от места преступления.

Водителя правоохранители доставили в отделение полиции. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. В ближайшее время суд будет избирать правонарушителю меру пресечения.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в январе в Николаеве пьяный водитель сбил патрульную — у нее диагностировали перелом челюсти.

В 2018 году в Николаеве полицейские остановили автомобиль Infiniti. В салоне кроме водителя находилось еще несколько человек с признаками алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить освидетельствование на месте и оказал сопротивление сотрудникам полиции. Правоохранители попытались повалить мужчину на землю и задержать его, однако в этот момент подбежал парень, который нанес удар полицейскому в область лица. Оказалось, что в результате удара у офицера патрульной полиции сломана челюсть.