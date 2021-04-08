Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения местному жителю, который подозревается в распространении наркотиков.

Об этом пишет пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам ходатайства, 5 апреля 37-летний мужчина приобрел у неустановленного в ходе следствия лица психотропы и наркотики, чтобы в дальнейшем продать.

В тот же день у подозреваемого изъяли 69 различных свертков, в которых по версии следствия, содержались наркотические вещества. Кроме этого, нашли еще два свертка с каннабисом, их мужчина спрятал неподалеку. Ему вручили подозрение по части 2 статьи 307.

Прокурор отметил риски укрытия от следствия, незаконного влияния на свидетелей, уничтожения вещей и документов, имеющих значение в деле и препятствование иным образом.

Подозреваемый признал вину и попросил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Судья постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 тыс гривен.

Напомним, ранее в Центральном районном суде Николаева рассмотрели заявление мужчины, ранее приговоренного к пожизненному заключению, в котором он просил пересмотреть решение суда.