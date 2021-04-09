Николаевские правоохранители задержали злоумышленника, который напал на хозяина дачного дома, ограбил его и задушил.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции Николаевской области.

Как сообщалось ранее, 28 марта в отделение полиции №4 Николаевского районного управления поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что на территории одного из дачных домов он обнаружил погибшего 58-летнего мужчину.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой было установлено, что потерпевший умер от удушения.

Полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель соседнего района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Злоумышленника задержали вчера, 8 апреля, по месту жительства.

В тот день он пришел к потерпевшему, чтобы ограбить его. Хозяина преступник побил, а потом задушил. После содеянного он украл из дома ноутбук, мобильный телефон с другими вещами и скрылся.

В ходе обыска у подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли имущество жертвы.

При процессуальной поддержке прокуратуры злоумышленнику сообщили о подозрении в убийстве, совершенном из корыстных побуждений, и разбойном нападении (пункт 6 части 2 статьи 115 и часть 4 статьи 187).

Теперь мужчине грозит пожизненный срок, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в одном из сел Николаевской области злоумышленник в ходе ссоры нанес своему приятелю удар ножом, от которого пострадавший скончался на месте.