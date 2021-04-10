Николаевские правоохранители проверяют факт ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетнего одного из коммунальных учебных заведений области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее НикВести писали, что сотрудники Березковского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней» Николаевского областного совета заставили 16-летнюю воспитанницу прервать беременность несмотря на то, что она хотела оставить ребенка.

Полицейские в присутствии психолога опросили девушку, коллектив учебного заведения, врачей и медицинский персонал больницы. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 137 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Продолжается следствие.

Напомним, в июле 2020 года в Николаеве обнаружили тело 16-летней девушки, которая покончила жизнь самоубийством, повесившись на веревке в туалете школы-интерната.