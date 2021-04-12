На Херсонщине полиция открыла еще два уголовных производства по фактам гибели краснокнижных птиц.

Об этом сообщает сайт ГУ Нацполиции в Херсонской области.

— За выходные дни в полицию Херсонской области поступило 3 сообщения о гибели краснокнижных птиц, — отмечается в сообщении.

Как информируют в полиции, в первом случае руководитель заповедника сообщил, что на их территории у искусственных озер было выявлено 7 мертвых серых журавлей, которые внесены в Красную книгу Украины. А в Каховском районе вблизи с. Богдановка в лесополосе и у оросительного канала также были обнаружены мертвыми 12 серых журавлей, 14 диких уток и 5 чаек. На месте происшествия отобраны образцы почвы и воды, которые направлены на экспертизу. По данным фактам следователями открыты еще два уголовных производства по ч. 2 ст. 239 Уголовного кодекса Украины «Загрязнение или порча земель». Все производства находятся на контроле руководства областной полиции.

Также в полицию обратился предприниматель, который рассказал, что на полях в Каховском районе обнаружил 6 мертвых серых журавлей. Обстоятельства гибели птиц устанавливаются.

В полиции отмечают, что сейчас в специализированном институте в Харькове продолжаются исследования по установлению причины смерти птиц. Основной версией является то, что они погибли после употребления зерна с примесями яда от грызунов.

Также отдельный экипаж группы реагирования ежедневно патрулирует земли заповедника «Аскания-Нова». Инспекторы контролируют движение транспорта, задействованного для земельных работ. В случае сомнений в безопасности материалов, которые будут вноситься на полях, на место будет срочно выезжать следственно-оперативная группа и будут вызываться специалисты Госпродпотребслужбы и экологической сферы деятельности.

Ранее в биосферном заповеднике Аскания-Нова из-за отравления зерном умерли умерли около 200 краснокнижных серых журавлей.

Еще 10 января сообщалось почти о 200 погибших журавлях. Сначала работники «Аскания-Нова» подумали, что журавли заразились птичьим гриппом, вспышку которого зафиксировали в соседнем районе, однако экспертиза выяснила, что это не птичий грипп.

Позже ученые обнаружили сельскохозяйственные угодья в буферной зоне заповедника, где было рассыпано отравленное зерно пшеницы — таким образом аграрии борются с грызунами.

По словам Виктора Гавриленко, речь идет о препарате пролонгированного действия: птицы не погибают сразу, а умирают через 3-5 дней, в течение которых хрипят и харкают кровью. Также он подчеркнул, что работник, который разбросал отравленное зерно, документов на использование химикатов не имел.

В марте также стало известно о погибших птицах в заповеднике.