На Херсонщине из-за протравленного зерна продолжают гибнуть краснокнижные птицы — серые журавли и огари.

Об этом в беседе с корреспондентом Укринформа сообщил директор Биосферного заповедника «Аскания-Нова» Виктор Гавриленко.

— Наши люди (сельхозпроизводители, — прим.) насколько глубоко непорядочные... Вчера (погибли, — прим.) 18 серых журавлей и 20 огарей. У всех те же признаки отравления препаратом группы бродифакум. В рамках уголовного производства были проведены следственные действия, взяты пробы, — сказал Виктор Гавриленко.

По его словам, мертвых птиц обнаружили непосредственно на полях.

Как рассказал Виктор Гавриленко, сегодня он видел около 20 журавлей, которые едва подлетают, три птицы медленно побрели от людей в болото — они являются «кандидатами на вымирание».

Директор биосферного заповедника подчеркнул, что настоящая беда будет, когда вскоре через эту территорию будут пролетать тысячи птиц.

Виктор Гавриленко подчеркнул, что разъяснительная работа среди аграриев не помогает. Он надеется, что сейчас государство перейдет к более жестким методам решения проблемы, и что эти решения будут касаться не только Херсонщины, поскольку, в очередной раз подчеркнул директор заповедника, это проблема всей Украины. Он категорически выступает против перевода темы гибели птиц на уровень региональной проблемы.

Что касается области, то директор заповедника надеется на решения, которые примут на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна состояться сегодня, 17 марта, также работает рабочая группа, созданная в ОГА для рассмотрения вопросов, связанных с массовой гибелью (уничтожением) серых журавлей.

Виктор Гавриленко считает, что недобросовестные аграрии просто переждали волну проверок и снова вернулись к тем же методам борьбы с грызунами, от которых он предостерегал. Гавриленко просит: протравленное зерно не надо бросать на поле, а следует засыпать в норки и затаптывать, чтобы ослабленная полевка не выбралась на поверхность.

Директор заповедника сообщил, что к нему обращаются и международные организации, предлагают свою поддержку, помощь и защиту.

— Я объясняю, что мы сейчас работаем на государственном уровне — есть реакция государственных структур. Мы ожидаем, что совместными усилиями попытаемся сломать этот стереотип, сложившийся в нашем обществе в части того «что хочу, то и делаю на земле», и что нет ответственности, — отметил он.

Ранее в биосферном заповеднике Аскания-Нова из-за отравления зерном умерли умерли около 200 краснокнижных серых журавлей.

Еще 10 января сообщалось почти о 200 погибших журавлях. Сначала работники «Аскания-Нова» подумали, что журавли заразились птичьим гриппом, вспышку которого зафиксировали в соседнем районе, однако экспертиза выяснила, что это не птичий грипп.

Позже ученые обнаружили сельскохозяйственные угодья в буферной зоне заповедника, где было рассыпано отравленное зерно пшеницы — таким образом аграрии борются с грызунами.

По словам Виктора Гавриленко, речь идет о препарате пролонгированного действия: птицы не погибают сразу, а умирают через 3-5 дней, в течение которых хрипят и харкают кровью. Также он подчеркнул, что работник, который разбросал отравленное зерно, документов на использование химикатов не имел.