В селе Николаевской области уничтожили сразу 4 минометные мины времен прошлых войн.
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Об опасных находках вчера, 13 апреля, сообщил мужчина 1950 года рождения во время прогулки вблизи села Новопетровское Николаевского района.
Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила четыре мины калибром 81 миллиметров путем контролируемого подрыва.
Напомним, житель одного из сел Николаевской области использовал взрывоопасный предмет в домашнем обиходе.
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В селе Николаевской области уничтожили сразу 4 минометные мины времен прошлых войн.
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Об опасных находках вчера, 13 апреля, сообщил мужчина 1950 года рождения во время прогулки вблизи села Новопетровское Николаевского района.
Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила четыре мины калибром 81 миллиметров путем контролируемого подрыва.
Напомним, житель одного из сел Николаевской области использовал взрывоопасный предмет в домашнем обиходе.