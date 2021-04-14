В селе Николаевской области уничтожили сразу 4 минометные мины времен прошлых войн.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Об опасных находках вчера, 13 апреля, сообщил мужчина 1950 года рождения во время прогулки вблизи села Новопетровское Николаевского района.

Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила четыре мины калибром 81 миллиметров путем контролируемого подрыва.

Напомним, житель одного из сел Николаевской области использовал взрывоопасный предмет в домашнем обиходе.