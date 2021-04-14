В российском городке Богучары Воронежской области оккупанты не смогли обеспечить безопасность палаточного городка — он загорелся, после чего военнослужащие не могли совладать с огнем в течении нескольких часов.

Об этом передает InformNapalm.

Российские военнослужащие разбили этот лагерь в 45 километрах от украинской границы.

Напомним, РФ развернула военный лагерь около Воронежа: в случае приказа танки доедут без остановки до Украины за сутки.

А расположение на Херсонщине, в районе Новой Каховки, бригады американских вооруженных сил заставит Генштаб РФ пересмотреть свои планы по вторжению в украинские земли с оккупированного Крыма.