Утром в четверг, 15 апреля, на трассе Н-11 «Николаев-Днепр» возле села Михайло-Ларино Воскресенской ОТГ столкнулись микроавтобус Fiat Scudo и автомобиль «Укрпочты» Foton.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Николаевской области.

На месте происшествия погиб водитель автомобиля Fiat. Второй водитель получил травмы, он был зажат кузовом. Спасатели с помощью специнструмента его деблокировали и передали медикам.

Как сообщают Новости-Н, Fiat ехал по трассе, со стороны Баштанки, в направлении Николаева. Возле села Михайло-Ларино водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где врезался в ехавший навстречу автомобиль «Укрпочты».

В грузовом салоне автомобиля Fiat находились 6 тел умерших, уложенных в гробы. Как выяснилось, машина принадлежит похоронному агентству «Ритуал».

На всех умерших, обнаруженных в Fiat, есть свидетельства о смерти — они скончались от коронавирусной инфекции. Тела перевозились из Запорожья в Одессу для проведения кремации.

Как только стало известно, что в салоне находятся умершие от коронавирусной инфекции, вся работающая на месте следственно-оперативная бригада надела специальные костюмы.

В настоящее время движение по трассе полностью заблокировано в обоих направлениях.

Напомним, вечером 22 марта в Николаевской области на трассе Р-75 «Первомайск — Доманевка» вблизи города Первомайск столкнулись Opel Astra и Opel Zafira. В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали. Спасателям пришлось резать транспорт, чтобы достать двоих человек.