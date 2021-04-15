В центре Николаева во Дворце творчества учащихся произошла утечка газа. На месте работали специалисты газовой службы.

Об этом сообщил корреспондент телеканала «МАРТ».

Запах газа услышали работники Дворца. Известно, что они сразу позвонили в аварийную газовую службу «104» и самостоятельно эвакуировали всех сотрудников — самого Дворца творчества учащихся, а также педагогической библиотеки и телеканала «МАРТ».

Установлено, что на одной из газовых труб в помещении вырвало кран. Газовщики на месте происшествия работали около часа. Они перекрыли утечку газа, проверили все помещения во Дворце и только после этого позволили работникам вернуться на свои рабочие места.

Напомним, осенью спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного жилого дома по улице 3 Линия в Николаеве, который произошел из-за утечки газа.