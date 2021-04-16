Сегодня, 16 апреля, Заводский районный суд Николаева оправдал экс-нардепа Александра Жолобецкого в административном деле по факту конфликта с экипажем патрульной полиции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политтехнолог Федор Левченко.

В своей публикации он привел комментарий адвоката Александра Жолобецкого Сергея Бурдинского по итогам заседания суда.

— В судебных заседаниях, в результате исследования административных материалов, осмотра видеофайлов, допроса сотрудников полиции и свидетелей, судом были установлены факты отсутствия в действиях Александра Жолобецкого составов административных правонарушений по инкриминируемым ему статьям: ст.122-2, и ч.1 ст.130 КУпАП, — прокомментировал Сергей Бурдинский.

Отмечается, что сторона защиты в процессе рассмотрения дела обращала внимание на процессуальные нарушение, допущенные со стороны сотрудников полиции при оформлении протоколов, на «необоснованное и незаконное применение грубой физической силы».

Кроме того, адвокат акцентировал на том, что Александру Жолобецкому должным образом не предложили проехать в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Адвокат Сергей Бурдинский утверждаеет на том, что сам Александр Жолобецкий такое желание изъявлял.

— Эти обстоятельства были изучены судом и подтверждены стороной защиты в процессе рассмотрения дела. В результате чего судом было принято законное решение, которым данные протоколы были признаны недопустимыми доказательствами, и установлено что в действиях Александра Жолобецкого отсутствует состав административных правонарушений по инкриминируемым статьям, — резюмировал Сергей Бурдинский.

Напомним, вечером, 19 января, в Николаеве произошел конфликт между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким. Как сообщило издание «Новости-N», на телефон 102 поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший сообщил, что водитель автомобиля «Лексус» выпивавший в одном из питейных заведений Николаева в районе Пяти углов, садится в авто и собирается ехать. В итоге автомобиль остановила патрульная полиция, однако водитель отказался пройти тест на алкотестере, после чего произошел конфликт, в результате которого Александра Жолобецкого задержали. В итоге, бывшего нардепа и его жену, также ехавшую в автомобиле, доставили в Заводский райотдел полиции.

Сообщалось, что сотрудники полиции составили три административных протокола на бывшего народного депутата Александра Жолобецкого и один на его жену.