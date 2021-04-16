Тимур Шацкий, которого застрелили во дворе дома в центре Николаева в ночь с 15 на 16 апреля, находился под круглосуточным домашний арестом.

Об этом ТСН рассказал глава Заводского районного суда Сергей Щербина.

Тимуру Шацкому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о сбыте амфетамина.

— Они группой лиц, втроем, разработали некий план и производили психотропные вещества. Им был избран домашний арест, круглосуточный. То есть одной из причин того, что произошло, было нарушение Шацким условий пребывания под домашним арестом. Если бы он находился дома, этого бы не случилось, — рассказал Сергей Щербина.

Как сообщалось, во дворе дома по улице Декабристов в Николаеве неизвестный расстрелял мужчину и скрылся на автомобиле. Убитый был связан с местным криминалитетом. В полиции предполагают, что убийство было заказным.