16 апреля в 23:30 в Службу спасения поступило сообщение, что на расстоянии 300 метров от берега, в результате опрокидывания лодки в акватории Бугского лимана в Корабельном районе Николаева, пропал без вести мужчина 1983 г. р.
Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Николаевской области.
О происшествии сообщил мужчина 1983 г.р., который также находился в лодке, но смог самостоятельно добраться до берега. Для обследования территории привлекался дежурный караул 5 государственной пожарно-спасательной части.
17 апреля к поисковым работам привлечены спасатели аварийно-спасательной части и водолазы 10-го военизированного горноспасательного отряда.
Также проведен мониторинг акватории с помощью квадрокоптера. В настоящее время поиски продолжаются.
Ранее сообщалось, что полиция разыскивает несовершеннолетнего Николая Позника 2004 года рождения, который 17 апреля примерно в 11:30 покинул коммунальное учреждение по улице Новобугской и до сих пор место его нахождения неизвестно.
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16 апреля в 23:30 в Службу спасения поступило сообщение, что на расстоянии 300 метров от берега, в результате опрокидывания лодки в акватории Бугского лимана в Корабельном районе Николаева, пропал без вести мужчина 1983 г. р.
Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Николаевской области.
О происшествии сообщил мужчина 1983 г.р., который также находился в лодке, но смог самостоятельно добраться до берега. Для обследования территории привлекался дежурный караул 5 государственной пожарно-спасательной части.
17 апреля к поисковым работам привлечены спасатели аварийно-спасательной части и водолазы 10-го военизированного горноспасательного отряда.
Также проведен мониторинг акватории с помощью квадрокоптера. В настоящее время поиски продолжаются.
Ранее сообщалось, что полиция разыскивает несовершеннолетнего Николая Позника 2004 года рождения, который 17 апреля примерно в 11:30 покинул коммунальное учреждение по улице Новобугской и до сих пор место его нахождения неизвестно.