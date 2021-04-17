16 апреля в 23:30 в Службу спасения поступило сообщение, что на расстоянии 300 метров от берега, в результате опрокидывания лодки в акватории Бугского лимана в Корабельном районе Николаева, пропал без вести мужчина 1983 г. р.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

О происшествии сообщил мужчина 1983 г.р., который также находился в лодке, но смог самостоятельно добраться до берега. Для обследования территории привлекался дежурный караул 5 государственной пожарно-спасательной части.

17 апреля к поисковым работам привлечены спасатели аварийно-спасательной части и водолазы 10-го военизированного горноспасательного отряда.

Также проведен мониторинг акватории с помощью квадрокоптера. В настоящее время поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает несовершеннолетнего Николая Позника 2004 года рождения, который 17 апреля примерно в 11:30 покинул коммунальное учреждение по улице Новобугской и до сих пор место его нахождения неизвестно.