В воскресенье вечером, 18 апреля произошел пожар в здании промышленного назначения маслоэкстракционного завода, на улице Новосельского в Березанке.
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Горело помещение турбогенератора на площади 300 кв. м (отделка помещения, электрокабели, продукты переработки зерновых). Сообщается, что жертв и пострадавших нет.
В 16:30 пожар был локализован, в 17:10 ликвидировано на той же площади. На данный момент, причина возникновения возгорания устанавливается.
К тушению пожара привлекалось 5 единиц техники и 25 человек Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Напомним, вечером, 17 апреля, в Богоявленском парке Николаева горела стихийная свалка.
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В воскресенье вечером, 18 апреля произошел пожар в здании промышленного назначения маслоэкстракционного завода, на улице Новосельского в Березанке.
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Горело помещение турбогенератора на площади 300 кв. м (отделка помещения, электрокабели, продукты переработки зерновых). Сообщается, что жертв и пострадавших нет.
В 16:30 пожар был локализован, в 17:10 ликвидировано на той же площади. На данный момент, причина возникновения возгорания устанавливается.
К тушению пожара привлекалось 5 единиц техники и 25 человек Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Напомним, вечером, 17 апреля, в Богоявленском парке Николаева горела стихийная свалка.