За минувшие сутки, 18 апреля, на Донбассе боевики осуществили 8 нарушений «тишины». В результате одного из обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Возле населенного пункта Водяное противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки боевики совершили обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, в результате чего погиб один боец ООС и еще один получил ранение.

С начала суток боевики трижды обстреливали позиции ООС возле населенных пунктов Южное, Майорск, Зайцево.

Напомним, 17 апреля пророссийские боевики на Донбассе 17 раз открывали прицельный огонь по расположению ВСУ, один из военнослужащих был ранен осколками.