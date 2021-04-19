За минувшие 24 часа 18 апреля на Николаевщине горели дом и хозпристройка: хозяйственное здание в самом городе, а неэксплуатируемый дом в области, в Новом Буге.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Первый сигнал поступил 18 апреля в 06:14, вспыхнула хозпостройка на частной территории на переулке Гайдамацкий 4 в Николаеве. Прибывшие спасатели ограничили распространение огня в 06:27, а через 25 минут окончательно погасили.
Второй случай произошел на улице Максима Железняка в Новом Буге, в Службу спасения звонок поступил в 23:57, а уже через 15 минут пожарным на месте происшествия удалось локализировать пламя, чтобы через сорок минут потушить его.
В обоих случаях причина возгорания устанавливается.
Ранее НикВести сообщали, что в Корабельном районе Николаева по улице Янтарной вечером 17 апреля вспыхнул мусор и непригодные к использованию автомобильные шины.
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За минувшие 24 часа 18 апреля на Николаевщине горели дом и хозпристройка: хозяйственное здание в самом городе, а неэксплуатируемый дом в области, в Новом Буге.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Первый сигнал поступил 18 апреля в 06:14, вспыхнула хозпостройка на частной территории на переулке Гайдамацкий 4 в Николаеве. Прибывшие спасатели ограничили распространение огня в 06:27, а через 25 минут окончательно погасили.
Второй случай произошел на улице Максима Железняка в Новом Буге, в Службу спасения звонок поступил в 23:57, а уже через 15 минут пожарным на месте происшествия удалось локализировать пламя, чтобы через сорок минут потушить его.
В обоих случаях причина возгорания устанавливается.
Ранее НикВести сообщали, что в Корабельном районе Николаева по улице Янтарной вечером 17 апреля вспыхнул мусор и непригодные к использованию автомобильные шины.