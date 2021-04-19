В Николаеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве на 8-й Военной, где он ударил ножом человека, тяжелое ранение привело к летальному исходу.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Николаевской области.

Оперативники Управления уголовного розыска быстро установили причастное к преступлению лицо. Им оказался 46-летний знакомый потерпевшего, конфликт между ними перерос в драку с применением холодного оружия.

Орудие преступление изъяли и направили на экспертизу.

Злоумышленнику предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжелое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция по подобной статье предусматривает наказание вплоть ло лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее НикВести сообщали, что 17 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что возле продуктового магазина на улице 8-й Военной лежит тело мужчины с ножевыми ранениями.