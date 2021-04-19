Николаевские патрульные задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и скрылся с места преступления. Когда его задержали, он стал предлагать полицейским взятку.

Об этом пишут на станице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Это событие произошло вчера, примерно в 15:00, на проспекте Героев Украины. Патрульные получили ориентировку на автомобиль, водитель которого совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Вскоре полицейские обнаружили и остановили разыскиваемую машину.

Во время общения с водителем правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти алкотест, его результат составил 2,51 промилле.

Кроме того, во время осмотра на состояние опьянения водитель предлагал инспекторам взятку в размере 10 тысяч гривен.

Патрульные составили на мужчину административные материалы по части 1 статьи 130 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» КоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Отмечается, что в соответствии с частью 1 статьи 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» правонарушитель наказывается штрафом от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничением либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

Напомним, 12 апреля горожане пожаловались в полицию на водителя маршрутного такси, который пьяным сел за руль. При задержании он оказал сопротивление — у полицейского зафиксировали ушибы.