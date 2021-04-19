В субботу, 17 апреля, морское побережье у Очакова Николаевской области покрылось слоем коричневой пенки, а у воды лежали одинокие птичьи трупы.

Об этом сообщила местная жительница в своем Facebook.

Женщина отправила жалобу в Очаковскую администрацию, чтобы они проверили место на признаки экологической катастрофы и разобрались в причинах происходящего с морской фауной.

— Сегодня утром вышла на берег и увидела воду под толстым слоем бело-зеленой пены, на берегу лежит мертвая птица, в воде барахкалась птица и не могла выплыть/улететь из пены, через время она умерла, — описала ситуацию пользовательница.

Напомним, главная база Военно-морских сил Украины будет построена в районе Очакова (Николаевская область).