Ялте и Алуште на южном берегу оккупированного Россией Крыма в предстоящий курортный сезон не хватит воды и ее подачи по графику не избежать.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на РосСМИ.

Сообщается, что вода будет в дефиците «даже при самом оптимистичном сценарии».

Оккупационная власть Алушты уже со следующей недели из-за засухи решила вдвое сократить подачу воды для местных жителей — с 10 до 5 часов в сутки.

В захваченном Россией Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающие населенные пункты. По состоянию на начало марта около десятка важных водных объектов или обмелели, или полностью истощены.

Оккупанты в связи с острым дефицитом пресной воды в Крыму хотят построить тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища, одного из немногих, в котором еще сохранились умеренные запасы воды.

Оккупанты признали, что во время курортного сезона в 2021 году Ялте «не избежать ограничений» в водоснабжении. Это обусловлено состоянием водоемов ялтинского региона и недостатком пресной воды из альтернативных источников.

К «мертвому объему» приближаются крымские водные источники Белогорского района – Балановское и Тайганское водохранилища. Также без стабильного источника водоснабжения остался и Севастополь. Там с прошлого года стремительно мелеет Чернореченское водохранилище.

Напомним, Украина готова поставлять питьевую воду в аннексированный Россией Крым, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцам, проживающих на полуострове.

Ранее лидер либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил построить дамбу у истоков Днепра, чтобы таким образом заставить Киев возобновить подачу воды в Крым.