По состоянию на 10:00 9 мая в Николаевской области зарегистрировано 253 новых случая COVID-19, умерли 5 пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 9 мая из всех 64915 (+253) выявленных подтвержденных случая по месту жительства:

город Николаев - 41231 (+165)

город Первомайск - 2829 (+16)

Первомайск - 2829 (+16) город Южноукраинск - 1896 (+10);

Южноукраинск - 1896 (+10); город Вознесенск - 1773 (+16)

Вознесенск - 1773 (+16) город Очаков - 1267 (+9).

На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 37 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2181 работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 458, всего выздоровели - 60112.

Умерло всего от последствий COVID-19 - 1701. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 352 человека, методом ИФА - 49.

Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса 7 мая получили 857 человек.