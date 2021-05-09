По состоянию на 10:00 9 мая в Николаевской области зарегистрировано 253 новых случая COVID-19, умерли 5 пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 9 мая из всех 64915 (+253) выявленных подтвержденных случая по месту жительства:
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 37 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2181 работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 458, всего выздоровели - 60112.
Умерло всего от последствий COVID-19 - 1701. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 352 человека, методом ИФА - 49.
Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса 7 мая получили 857 человек.
По состоянию на 10:00 9 мая в Николаевской области зарегистрировано 253 новых случая COVID-19, умерли 5 пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 9 мая из всех 64915 (+253) выявленных подтвержденных случая по месту жительства:
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 37 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2181 работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 458, всего выздоровели - 60112.
Умерло всего от последствий COVID-19 - 1701. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 352 человека, методом ИФА - 49.
Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса 7 мая получили 857 человек.