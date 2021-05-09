В Очакове Николаевской области полиция отрыла два уголовных производства из-за нарушений закона во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Сказано, что у памятника неизвестному солдату у одного из участников был обнаружен красный флаг с изображением запрещенной законом символики.

— Требование полицейских убрать флаг гражданин проигнорировал, из-за чего между присутствующими участниками шествия и полицейскими произошла стычка. Правоохранители конфликт прекратили. А сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти) УК, - сказано в сообщении.

В Николаеве сегодня, 9 мая, отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.