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В Николаеве сегодня, 9 мая, отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Традиционно цветы к мемориалу Героев отряда Константина Ольшанского принесли представители городской и областной власти: мэр города Александр Сенкевич, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров, глава облсовета Анна Замазеева, секретарь горсовета Дмитрий Фалько, а также депутаты областного и городского советов.
Отдельным маршем прошлись представители николаевского «Союза воинов-интернационалистов и запаса».
Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака - общепринятый в мире символ памятных дней.
Также был перенесен акцент от истории военных действий на истории конкретных людей, а от празднования отказываются в пользу памяти.
Автор фото: ВячеславТешнер
В Николаеве поздравили с Днем победы единственного живого освободителя города от нацистов Дмитрия Иванца.
В Николаеве сегодня, 9 мая, отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Традиционно цветы к мемориалу Героев отряда Константина Ольшанского принесли представители городской и областной власти: мэр города Александр Сенкевич, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров, глава облсовета Анна Замазеева, секретарь горсовета Дмитрий Фалько, а также депутаты областного и городского советов.
Отдельным маршем прошлись представители николаевского «Союза воинов-интернационалистов и запаса».
Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака - общепринятый в мире символ памятных дней.
Также был перенесен акцент от истории военных действий на истории конкретных людей, а от празднования отказываются в пользу памяти.
Автор фото: ВячеславТешнер
В Николаеве поздравили с Днем победы единственного живого освободителя города от нацистов Дмитрия Иванца.