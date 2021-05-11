В центре города образовалась крупная пробка из-за нанесения разметки.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Движение затруднено от остановки общественного транспорта «Рюмина» до «Соборной» по Центральному проспекту. Проблема возникла из-за того, что коммунальщики приступили к нанесению разметки на дороге.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что исполнительная власть города оптимизирует систему пассажирских перевозок, чтобы «сделать график удобным для пассажиров».