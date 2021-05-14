На Донбассе в четверг, 13 мая, зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Оккупанты 6 раз стреляли в направлении Песков из танков, артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Лебединского, Гнутово и Павлополя враг открывал огонь из минометов 120 калибра.

Возле Новозвановки оккупанты стреляли из минометов 82 калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Верхнеторецкого и один раз — возле Новоселовки.

У Новотроицкого российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле поселка Южное — со станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а возле Луганского — еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Также на Донбассе в четверг, 13 апреля, от выстрела снайпера погиб украинский военный.