Перестрелка произошла в американском городе Провиденс в штате Род-Айленд. В результате инцидента получили ранения девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

По словам шефа местной полиции Хью Т. Клементса, трое из них получили серьезные ранения. Позже в полиции уточнили, что среди раненых — восемь мужчин и одна женщина.

Сначала неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в сторону одного из домов, после чего находившиеся в доме начали стрелять в ответ. Было произведено несколько десятков выстрелов.

Ранее сообщалось, что устроивший 11 мая стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев имеет диагноз, свидетельствующий о наличии у него заболевания головного мозга.

Напомним, ранее МВД Татарстана сообщило, что у Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую школу №175, не было сообщников. Якобы он действовал в учебном заведении в одиночку.

Известно, что Ильназ Галявиев стрелял из турецкого автоматического дробовика Hatsan ESCORT. Купить его можно за 30-40 тысяч рублей. Такое же оружие было и у керченского стрелка Владислава Рослякова.

26 апреля нападавшего на школу Ильназа Галявиева отчислили из колледжа за неуспеваемость. Там он учился на программиста. Шел последний курс, но парень забил на учебу, с сентября пропуская пары и не явился на экзамены. Студенты говорят, что он ни с кем не общался, был тихим, спокойным и неконфликтным человеком.

Через два дня после отчисления, 28 апреля, Ильназ поучил лицензию на оружие. А 11 мая напал на родную школу, которую окончил четыре года назад.