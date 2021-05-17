На Николаевщине СБУ разоблачила организованную преступную группировку, участники которой «на заказ» требовали крупные суммы денег у местных жителей.

Об этом сообщает пресс-центр Управления СБ в Николаевской области.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаева обратился к ранее судимым, так называемым «криминальным авторитетам», и предложил схему вымогательства денег.

Как сообщалось, ранее правоохранители задержали двух злоумышленников, которые, действуя на «заказ», незаконно влияли и требовали деньги у предпринимателя в размере 36 тысяч долларов США. У них было изъято огнестрельное оружие, оснащенное боевыми припасами.

На основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств, так называемым «криминальным авторитетам» сообщили о подозрении в совершении ими уголовных преступлений по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. За совершение этих преступлений злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Местному жителю, который «нанял» злоумышленников сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-3 (обращение за применением преступного воздействия) и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 189 (организация вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Сейчас проводятся необходимые мероприятия, предусмотренные УПК Украины, связанные с составлением обвинительного акта и направлению материалов досудебного расследования в суд. Операцию по разоблачению злоумышленников проводило Управления СБ Украины в Николаевской области совместно с Управлением стратегических расследований Нацполиции в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры», — говорится в сообщении СБУ.

Ранее НикВести писали, что среди задержанных рецидивист Юрий Богомятков, который нанес 15 ножевых ранений николаевскому спортсмену по пауэрлифтингу Владиславу Гуртовенко. Присутствовал на месте задержания и Карен Саркисян, который нанес тяжелую черепно-мозговую травму заслуженному тренеру Украины Сергею Корчинскому.