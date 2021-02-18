Задержанной вчера преступной группе, которая вымогала у жителя Николаева 36 тысяч долларов, объявили о подозрении.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, двое николаевцев в возрасте от 32 до 45 лет, угрозами вымогали от местного жителя 36 тысяч долларов США. В среду, 16 февраля, их задержали в порядке статьи 208 УПК Украины у кольца проспекта Героев Украины в Николаеве после получения части денег — 14 тысяч гривен.

В ходе задержания у группы правоохранители также нашли и изъяли оружие и боеприпасы, которые направили на экспертизу.

Сообщается, что задержанным сообщили о подозрении по части 2 статьи 189 (вымогательство) УК Украины.

— Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование продолжается, - отмечают в прокуратуре.

Ранее НикВести писали, что среди задержанных рецидивист Юрий Богомятков, который нанес 15 ножевых ранений николаевскому спортсмену по пауэрлифтингу Владиславу Гуртовенко, и Карен Саркисян, который нанес тяжелую черепно-мозговую травму заслуженному тренеру Украины Сергею Корчинскому.

Напомним, что на сегодняшний день суд отпустил обвиняемого в нападении на тренера Сергея Корчинского Карена Саркисяна под личное обязательство.

Кроме этого, Юрий Богомятков, который в октябре 2017 года нанес 15 ножевых ранений спортсмену Владиславу Гуртовенко, вышел из Николаевского СИЗО под залог в 100 тысяч гривен. До этого Юрий Богомятков отбывал срок в местах лишения свободы за убийство дальнобойщика Олега Шевчука в 2013 году, однако был освобожден по «закону Савченко».