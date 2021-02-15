Карен Саркисян (справа) и его адвокат (слева)

Ленинский районный суд Николаева продлил обвиняемому в нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток.

Такое решение было принято в понедельник, 15 февраля, передает корреспондент НикВести.

В частности, прокурор ходатайствовал о продлении обвиняемому Карену Саркисяну меры пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток. При этом адвокат подозреваемого просил суд отказать прокурору в данном ходатайстве, поскольку его подзащитный не влияет на свидетелей и не скрывается от суда.

— Я понимаю позицию прокуратуры, но подобные ходатайства носят чисто формальный характер. Я не могу согласиться с доводами прокуратуры, что есть риск побега моего подзащитного. Да, имело место, что подзащитный покинул территорию Украины, имело место оглашение его в розыск, но за два года его практически никто не искал. 26 марта 2019 года он лично приехал в Ленинский отдел полиции и сдался следователю. Возникает вопрос, есть ли такой риск на сегодняшний день? Нет, - сказал прокурор.

Сам Карен Саркисян поддержал позицию своего адвоката и просил суд не поддерживать ходатайство прокурора. Однако судья Вячеслав Кокорев принял решение продлить обвиняемому личное обязательство на 60 суток.

Отметим, что мера пресечения в виде личного обязательства обязывает обвиняемого:

прибывать по каждому вызову в Ленинский районный суд Николаева;

не отлучаться без разрешения суда за пределы Николаевской области;

сообщать суду об изменении своего места жительства или регистрации, а также места работы;

воздерживаться от общения с потерпевшим и свидетелями в данном уголовном деле.

Ранее сообщалось, что два свидетеля в деле о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского в Николаеве не явились в суд для дачи показаний.

Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.

Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый Карен Саркисян сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.

При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.

Кроме того, в октябре 2020 года не состоялось судебное заседание по делу о нападении на тренера, поскольку на него не явились свидетели.

Спустя месяц, в ноябре прошлого года, в Ленинском районном суде Николаева состоялось слушание еще одного свидетеля по делу о нападении на Сергея Корчинского. После чего суд продлил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера

В декабре 2020 года в суде заслушали воспитанника Сергея Корчинского Алексея Григоровича в качестве свидетеля. После чего суд снова продлил меру пресечения в виде личного обязательства обвиняемому Карену Саркисяну.

В январе этого года суд Николаева заслушал ещё двоих человек, ставших свидетелями нападения на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского, а в начале февраля в суде заслушали свидетеля по видеоконференции.