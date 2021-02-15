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Два свидетеля в деле о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского в Николаеве не явились в суд для дачи показаний.
Об этом стало известно на заседании в Ленинском районном суде сегодня, 15 февраля, передаёт корреспондент НикВести.
Прокурор рассказала, что свидетель Ткаченко отказалась прийти в суд и от дачи каких-либо письменных объяснений.
— Она объяснила это тем, что боится за свою жизнь и здоровье, - указала прокурор.
Однако, по словам прокурора, девушка согласилась дать показания в суде по видеоконференции.
— Просит проводить ее допрос в режиме видеоконференции и с другого помещения суда, - добавила прокурор.
Кроме этого, второй свидетель Кондратюк в телефонном режиме также отказалась прийти в суд, указав, что не будет давать никаких показаний.
Стоит отметить, что из-за неявки свидетелей прокурор ходатайствовала о изменении порядка изучения доказательств, чтобы приступить к рассмотрению письменных, однако адвокат обвиняемого Карена Саркисяна указал на необходимости заслушать вначале всех свидетелей и просил суд отказать в ходатайстве.
— Я не услышал основного. В чем заключается боязнь за личную безопасность? В таких документах оперуполномоченный должен был четко указать причины и истоки этих причин. Я не против, чтобы их допрашивали из другого суда в режиме видеоконференции, но я считаю, что нужно сначала заслушать свидетеля и, по возможности, допросить подозреваемого, - сказал адвокат Карена Саркисяна.
В результате суд принял решение не менять порядок изучения доказательств и заслушать по видеоконференции на следующем заседании свидетеля Ткаченко.
Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.
Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый Карен Саркисян сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.
Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.
При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.
В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.
Кроме того, в октябре 2020 года не состоялось судебное заседание по делу о нападении на тренера, поскольку на него не явились свидетели.
Спустя месяц, в ноябре прошлого года, в Ленинском районном суде Николаева состоялось слушание еще одного свидетеля по делу о нападении на Сергея Корчинского. После чего суд продлил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера
В декабре 2020 года в суде заслушали воспитанника Сергея Корчинского Алексея Григоровича в качестве свидетеля. После чего суд снова продлил меру пресечения в виде личного обязательства обвиняемому Карену Саркисяну.
В январе этого года суд Николаева заслушал ещё двоих человек, ставших свидетелями нападения на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского, а в начале февраля в суде заслушали свидетеля по видеоконференции.
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Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
Два свидетеля в деле о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского в Николаеве не явились в суд для дачи показаний.
Об этом стало известно на заседании в Ленинском районном суде сегодня, 15 февраля, передаёт корреспондент НикВести.
Прокурор рассказала, что свидетель Ткаченко отказалась прийти в суд и от дачи каких-либо письменных объяснений.
— Она объяснила это тем, что боится за свою жизнь и здоровье, - указала прокурор.
Однако, по словам прокурора, девушка согласилась дать показания в суде по видеоконференции.
— Просит проводить ее допрос в режиме видеоконференции и с другого помещения суда, - добавила прокурор.
Кроме этого, второй свидетель Кондратюк в телефонном режиме также отказалась прийти в суд, указав, что не будет давать никаких показаний.
Стоит отметить, что из-за неявки свидетелей прокурор ходатайствовала о изменении порядка изучения доказательств, чтобы приступить к рассмотрению письменных, однако адвокат обвиняемого Карена Саркисяна указал на необходимости заслушать вначале всех свидетелей и просил суд отказать в ходатайстве.
— Я не услышал основного. В чем заключается боязнь за личную безопасность? В таких документах оперуполномоченный должен был четко указать причины и истоки этих причин. Я не против, чтобы их допрашивали из другого суда в режиме видеоконференции, но я считаю, что нужно сначала заслушать свидетеля и, по возможности, допросить подозреваемого, - сказал адвокат Карена Саркисяна.
В результате суд принял решение не менять порядок изучения доказательств и заслушать по видеоконференции на следующем заседании свидетеля Ткаченко.
Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.
Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый Карен Саркисян сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.
Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.
При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.
В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.
Кроме того, в октябре 2020 года не состоялось судебное заседание по делу о нападении на тренера, поскольку на него не явились свидетели.
Спустя месяц, в ноябре прошлого года, в Ленинском районном суде Николаева состоялось слушание еще одного свидетеля по делу о нападении на Сергея Корчинского. После чего суд продлил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера
В декабре 2020 года в суде заслушали воспитанника Сергея Корчинского Алексея Григоровича в качестве свидетеля. После чего суд снова продлил меру пресечения в виде личного обязательства обвиняемому Карену Саркисяну.
В январе этого года суд Николаева заслушал ещё двоих человек, ставших свидетелями нападения на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского, а в начале февраля в суде заслушали свидетеля по видеоконференции.