Группировка вымогателей, которую вечером 17 февраля задержали в Николаеве, угрозами убийства требовала деньги для наполнения «кассы» криминальных кругов региона. Правоохранители задокументировали факт «выбивания» почти 37 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-группа СБУ Николаевской области.

«Собранные» с предпринимателей средства организаторы группы передавали на содержание представителей криминалитета, в том числе «воров в законе» и преступников, осужденных к лишению свободы.

По оперативной информации, злоумышленники также причастны к незаконной передаче заключенным средств связи для воздействия на участников уголовного судопроизводства.

По данным следствия, группу организовали двое жителей областного центра, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за умышленное убийство. Злоумышленники под видом возвращения несуществующих долгов требовали деньги с местных предпринимателей. В случае отказа участники банды угрожали потерпевшим насилием и физической расправой.

Правоохранители с привлечением спецподразделения ЦСО «А» СБУ задержали обоих главарей группировки в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У задержанных изъято два боевых пистолета.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников банды. Проверяется информация о причастности задержанных к совершению других тяжких преступлений.

Спецоперация по блокированию противоправной деятельности проводилась совместно с Управлением стратегических расследований Национальной полиции под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, по информации НикВести, среди задержанных рецидивист Юрий Богомятков (нанесший 15 ножевых ранений николаевскому спортсмену пауэрлифтеру Владиславу Гуртовенко), Карен Саркисян (нанесший тяжелую черепно-мозговую травму известному во всем мире тренеру Сергею Корчинскому).

Как сообщалось, Юрий Богомятков в июне прошлого года вышел из Николаевского СИЗО под залог в 100 тысяч гривен.

Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.

Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый Карен Саркисян сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.

При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.

Кроме того, в октябре 2020 года не состоялось судебное заседание по делу о нападении на тренера, поскольку на него не явились свидетели.

Спустя месяц, в ноябре прошлого года, в Ленинском районном суде Николаева состоялось слушание еще одного свидетеля по делу о нападении на Сергея Корчинского. После чего суд продлил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера

В декабре 2020 года в суде заслушали воспитанника Сергея Корчинского Алексея Григоровича в качестве свидетеля. После чего суд снова продлил меру пресечения в виде личного обязательства обвиняемому Карену Саркисяну.

В январе этого года суд Николаева заслушал ещё двоих человек, ставших свидетелями нападения на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского, а в начале февраля в суде заслушали свидетеля по видеоконференции.

Два свидетеля в деле о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского в Николаеве не явились в суд 15 февраля для дачи показаний.