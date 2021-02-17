Вечером в среду, 17 февраля в Николаеве сотрудники СБУ и УСР ГУ Нацполиции Николаевской области задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве.

Об этом пишут «Новости-N».

— Спецназ СБУ остановил автомобиль Mazda 3 прямо на Терновском кольце. Всех, кто находился в автомобиле, вытащили наружу. В настоящее время на месте задержания проводятся следственные действия, — пишет издание.

Отмечается, что задержанные — группа лиц из числа ранее судимых, подозреваемых в совершении ряда эпизодов вымогательства в Николаевской области. У задержанных изъято огнестрельное оружие: пистолеты ТТ и ПСМ.

По информации НикВестей, среди задержанных рецидивист Юрий Богомятков (нанесший 15 ножевых ранений николаевскому спортсмену пауэрлифтеру Владиславу Гуртовенко), Карен Саркисян (нанесший тяжелую черепно-мозговую травму известному во всем мире тренеру Сергею Корчинскому).

Как сообщалось, Юрий Богомятков в июне прошлого года вышел из Николаевского СИЗО под залог в 100 тысяч гривен.

Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.

Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый Карен Саркисян сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.

При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.

Кроме того, в октябре 2020 года не состоялось судебное заседание по делу о нападении на тренера, поскольку на него не явились свидетели.

Спустя месяц, в ноябре прошлого года, в Ленинском районном суде Николаева состоялось слушание еще одного свидетеля по делу о нападении на Сергея Корчинского. После чего суд продлил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера

В декабре 2020 года в суде заслушали воспитанника Сергея Корчинского Алексея Григоровича в качестве свидетеля. После чего суд снова продлил меру пресечения в виде личного обязательства обвиняемому Карену Саркисяну.

В январе этого года суд Николаева заслушал ещё двоих человек, ставших свидетелями нападения на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского, а в начале февраля в суде заслушали свидетеля по видеоконференции.

Два свидетеля в деле о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского в Николаеве не явились в суд 15 февраля для дачи показаний.