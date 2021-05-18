В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 4095 новых случаев заболевания COVID-19, при этом в Николаевской области выявили 186 новых заболевших.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook во вторник утром.

По состоянию на 18.05.2021 из всех 66515 (+186) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 42147 (+89);

Первомайск – 2897 (+17);

Южноукраинск – 1929 (+2);

Вознесенск – 1789;

Очаков – 1276 (+1).

Также за сутки в Николаевской области вакцинировали 682 человека.

— 4095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 мая 2021 года. В частности, заболели 235 детей и 162 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 999 человек; летальных случаев - 285; выздоровело – 17751 человек, – написал Максим Степанов.

Днем ранее, 17 мая сообщалось о 2 136 новых случаях коронавирусной болезни, 16 мая сообщалось о 3 620 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 мая зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 мая было 7 562 новых случая инфицирования COVID-19, 13 мая сообщалось о 6 813 новых инфицированных коронавирусом, 12 мая зафиксировано 4 538 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 мая было зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 160 095 человек, 48 469 пациентов скончались, 1 882 344 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

За сутки 17 мая 2021 года в Украине привито 17232 человека, 948330 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Напомним, 18 апреля, на Николаевщину привезли первую партию вакцины Pfizer, состоящую из 1170 доз.

Кроме того, 26 апреля, Николаевская область получила 11 900 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи, которую будут использовать в основном в кабинетах прививки для людей в возрасте 65+.