Вечером в среду, 19 мая, в Николаеве мальчик вышел на прогулку с собакой и длительное время не возвращался. ООбеспокоенные родители обратились в полицию.

Об этом сообщает отдел комуникации Нацполиции в Николаевской области.

В начале нашли собаку на Пушикнской, однако ребенка не было рядом. Через час его нашли невредимым в микрорайоне Соляные на остановке Мельничной, после чего вернули в сохранности домой.

Ранее НикВести сообщали, что 16 мая на поиски трехлетнего мальчика по тревоге был поднят личный состав Николаевского отдела полиции, ребенка нашли — он спал дома в шкафу.